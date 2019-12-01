شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يُهملون الجامع الكبير في إب والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، بأن الحوثيين يتعمدون إهمال الجامع الكبير.

Advertisements وشكى مواطنون من الإهمال الرسمي للجامع الكبير بمدينة إب، من الجهات المعنية بمكتب الأوقاف بمحافظة إب والسلطات المحلية الخاضعتين لسلطات المليشيا الحوثية. وبحسب المعلومات، فإن الجامع الكبير بمدينة إب أو ما يعرف تاريخيا بالجامع "العمري" ونتيجة دلالاته ورمزيته التاريخية والإسلامية والتراثية والذي بني في عهد الخلفية عمر بن الخطاب تحاول المليشيا استهدافه بالإهمال واللامبالاة وعدم ترميمه وتركه فريسة للخراب والدمار.

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