عمال النظافة في عدن يناشدون عيدروس الزبيدي ويهددون بمواصلة الإضراب

الأحد 1 ديسمبر 2019

طالب عمال وعاملات صندوق النظافة في عدن اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي بإنصافهم من خلال إلزام ادارة صندوق النظافة بتلبية المطالب الحقوقية المشروعة المقدمة من قبلهم بواسطة نقابتهم وذلك في أسرع وقت ممكن بهدف تجنيب الناس في عدن كوارث بيئيه وصحية خطيرة جدا.



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وأكد عمال البلديات والإسكان أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ولم يعد لهم من خيار سوى الاستمرار مع العاملين في الصندوق في حالة الاضراب العام والشامل والذي تم الإعلان عنه في البيان النقابي الهام والصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 3 نوفمبر ٢٠١٩م وبإجماع أعضاء المكتب وموافقة ومصادقة كافة رؤساء اللجان النقابية الفرعية لعمال وموظفي صندوق النظافة.

وتابعوا أن المتتبع لقضية ومطالب العاملين في صندوق النظافة سيجدها حقوقية ومشروعه، إلا أن ما حز في انفسنا هو أن كافة الجهات الرسمية والتي تدير عدن قد تجاهلت اليوم بل وهمشت مطالب عمال النظافة وكانه قد كتب عليهم العذاب في زمن لم يعد للعدالة فيه طعم سوى العلقم، على حد تعبيرهم.