اخبار العالم

عمال النظافة في عدن يناشدون عيدروس الزبيدي ويهددون بمواصلة الإضراب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمال النظافة في عدن يناشدون عيدروس الزبيدي ويهددون بمواصلة الإضراب والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

طالب عمال وعاملات صندوق النظافة في عدن اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي بإنصافهم من خلال إلزام ادارة صندوق النظافة بتلبية المطالب الحقوقية المشروعة المقدمة من قبلهم بواسطة نقابتهم وذلك في أسرع وقت ممكن بهدف تجنيب الناس في عدن كوارث بيئيه وصحية خطيرة جدا.

 

Advertisements

وأكد عمال البلديات والإسكان أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ولم يعد لهم من خيار سوى الاستمرار مع العاملين في الصندوق في حالة الاضراب العام والشامل والذي تم الإعلان عنه في البيان النقابي الهام والصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 3 نوفمبر ٢٠١٩م وبإجماع أعضاء المكتب وموافقة ومصادقة كافة رؤساء اللجان النقابية الفرعية لعمال وموظفي صندوق النظافة.

 

وتابعوا أن المتتبع لقضية ومطالب العاملين في صندوق النظافة سيجدها حقوقية ومشروعه، إلا أن ما حز في انفسنا هو أن كافة الجهات الرسمية والتي تدير عدن قد تجاهلت اليوم بل وهمشت مطالب عمال النظافة وكانه قد كتب عليهم العذاب في زمن لم يعد للعدالة فيه طعم سوى العلقم، على حد تعبيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمال النظافة في عدن يناشدون عيدروس الزبيدي ويهددون بمواصلة الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا