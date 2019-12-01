بالصور.. مؤسسة تنفذ صيانة وتأهيل بئر المنتزة بتعز

الأحد 1 ديسمبر 2019

دشنت مؤسسة معكم التنموية MDF، مشروع صيانة و تأهيل بئر المنتزه في المسبح مديرية القاهرة مدينة تعز بتمويل من mercy relief وتنفيذ مؤسسة معكم التنموية mdf.



ويأتي هذا المشروع استجابة لدعوة مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة و نداءات سكان الأحياء المستفيدين من هذه البئر والمتوقفة منذ شهور ..

ويستفيد من هذه البئر ما يزيد عن (10) ألف نسمة في أحياء منطقة المسبح _النور والسلخانة _ بدر _ الأسد _ الضربة السفلى _الضربة العليا _ حارة المقاطرة _اكمة بلقيس _ الشرماني _السلام _ الدقاف _ بمديرية القاهرة و أجزاء من مديرية المظفر.

و صرح الأستاذ ياسر العشاري منسق قطاع (WASH) في MDF بان المشروع يأتي ضمن جهود قطاع المياه والإصحاح البيئي بالمؤسسة الرامي إلى انعاش بعض المؤسسات الخدمية وتأهيل قدراتها لحماية السكان و إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه من خلال تأهيل آبار مؤسسة المياه وربطها بالشبكة الرئيسية كونها حلول أفضل كما ونوعا من مشاريع توفير المياه من خلال الناقلات التي تقوم بها بعض المنظمات وتتوقف فجأة بسبب انتهاء التمويل.

و قال العشاري بان المبالغ التي تصرف لتزويد بعض أحياء المدينة من خلال الناقلات الخاصة بإمكانها مجتمعة تأهيل الشبكة العامة للمياه والتقدم خطوات نحو حل دائم لمشكلة المياه بالمدينة.

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وعبر العشاري عن شكره الجزيل ل ( mercy relief ) التي بادرت لهذا العمل واستجابت لندءات السكان و للاستاذ سمير عبد الواحد مدير مؤسسة المياه على تعاونه مع المؤسسة داعيا كافة المنظمات للتدخل في تأهيل الآبار المتوقفة لتعزيز الحلول المستدامة والتحول نحو الانعاش المبكر الرامي الى تأهيل قدرات المؤسسات الخدمية بما فيها مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وخاصة مديريات المدينة التي تشهد أزمة مياه خانقة منذ سنوات.

الجدير ذكره أن المؤسسة قامت بتأهيل عشرات الآبار في المدينة وتعتزم تأهيل ثلاث آبار أخرى في المرحلة القادمة بالتنسيق مع مؤسسة المياه والسلطة المحلية..