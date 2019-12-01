نظم طلبة في جامعة الموصل، الأحد، وقفة حداد على أرواح "شهداء" محافظتي ذي قار والنجف. وقال مراسل الخليج 365، إن طلبة في جامعة الموصل نظموا وقفة حداد على أرواح "شهداء" ذي قار والنجف، كذلك نظموا مسيرة لتأييد المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وقفة حداد في جامعة الموصل على أرواح 'شهداء' ذي قار والنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.