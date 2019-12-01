حرق اطارات في الوثبة 'صور'

اقدم متظاهرون، الاحد، على حرق اطارات وقطع حركة السير في منطقة ساحة الوثبة وسط بغداد. وجاء ذلك تضامنا مع ضحايا التظاهرات الذين استشهدوا واصيبوا خلال الايام الماضية. فيما اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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