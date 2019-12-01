تحطم طائرة في أميركا ومقتل تسعة أشخاص

أفادت السلطات الأميركية، الأحد، بأن تسعة أشخاص قتلوا بعد ظهر السبت إثر تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية. وقال بيتر كنودسون من اللجنة الوطنية لسلامة النقل إن طائرة "بيلاتوس بي سي-12" والتي كان على متنها 12 شخصا، تحطمت في حوالي الساعة 12:30 مساء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة تشامبرلين بولاية داكوتا الجنوبية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأضاف كنودسون أن اللجنة الوطنية لسلامة النقل سوف تحقق في الحادث، لكن الطقس العاصف في المنطقة يجعل السفر إلى الموقع صعبا، مشيرا إلى عدم توفر معلومات أخرى.



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