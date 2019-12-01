أفيس البرتغالي يدرس شكوى كهربا للفيفا

كشفت تقارير صحفية دراسة نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي توقيع عقوبة على مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد تأخر عودته للفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

يذكر أن كهربا (25 عاما) انضم لأفيس البرتغالي في يوليو/تموز الماضي بعقد لمدة موسمين، قادما من الزمالك المصري.

وشارك كهربا مؤخرا في تعادل منتخب مصر أمام كينيا 1-1 وجزر القمر 0-0 في الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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وذكرت صحيفة "ojogo" البرتغالية أن إدارة أفيس تدرس توقيع عقوبة على كهربا بعد تأخر عودته لتدريبات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر/تشرين الأول الحالي.

وأشار المصدر إلى أن النادي البرتغالي يدرس شكوى اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تأخر عودته للفريق وعدم انتظامه في التدريبات وتجاوز المدة المسموح بها.

وأضاف أن كهربا لم يغادر مصر، حيث اتفق مع النادي الأهلي المصري على جميع تفاصيل انتقاله للفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك منذ يوليو/تموز الماضي في ظل رغبته في زيادة راتبه، معتبرا أن تعاقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، مؤكدا أن العقد الجديد الذي يمتد لـ3 سنوات أخرى ليس قانونيا.



ونتيجة لهذا الخلاف، حصل كهربا على بطاقة مؤقتة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى يخوض المباريات بصورة طبيعية مع فريقه البرتغالي لحين الفصل في النزاع القائم بين اللاعب والزمالك.