النشرة: تعرض مواطن لمحاولة سلب بقوة السلاح على طريق بيادر زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن تعرض مواطن ل​محاولة سلب​ بقوة ​السلاح​ حيث كان في ال​سيارة​ وبرفقته مواطن آخر على طريق بيادر زحلة مساء اليوم، مشيرا الى أن العصابة كانت تستقل سيارة كيا بيكانتو.

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