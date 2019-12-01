جريحان في اشكال تطور إلى إطلاق نار في طرابلس

افادت معلومات صحافية أن إشكالا فرديا وقع في الأسواق الداخلية في طرابلس، تطور إلى اطلاق نار، وإصابة شخص من آل ديب وآخر من آل سمكة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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