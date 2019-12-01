جريحان في اشكال تطور إلى إطلاق نار في طرابلس

افادت معلومات صحافية أن إشكالا فرديا وقع في الأسواق الداخلية في ​طرابلس​، تطور إلى ​اطلاق نار​، وإصابة شخص من آل ديب وآخر من آل سمكة. وحضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.

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