زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر باندا في إندونيسيا

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن ​زلزال​ا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب بحر باندا الذي يقع في جزر الملوك في ​إندونيسيا​

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا، ووقع على مسافة 163 كيلومترا من إقليم مالكو.