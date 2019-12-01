زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر باندا في إندونيسيا

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب بحر باندا الذي يقع في جزر الملوك في إندونيسيا
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا، ووقع على مسافة 163 كيلومترا من إقليم مالكو.
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