رئيس وزراء التشيك يرفض مقترحات ألمانيا لتعديل خطط منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي

رفض رئيس وزراء ​التشيك​، أندريه بابيس، مقترحات ​ألمانيا​ لتعديل قواعد اللجوء في ​الاتحاد الأوروبي​، وذلك قبل عرضها بشكل رسمي.

وفي مقابلة نشرها بوابة "نوفينكي تشيك "الإخبارية التشيكية، قال بابيس: "لن أتحدث عن الهجرة بعد الآن. لقد رفضنا هذا النقاش بوضوح في عام 2018 ولن نتخلى عن هذا الموقف لقد انتهى الأمر"، مشددا على أن "الهجرة غير الشرعية ببساطة غير مقبولة، وكذلك جميع الأفكار لإعادة توزيع اللاجئين".

ورفض بابيس أيضًا قبول مجموعة صغيرة من الأيتام السوريين الذين طالب السياسيون المعارضون بقبولهم كإجراء إنساني، مشيرا إلى ذلك بالقول "سيكون ذلك خطأً أساسيًا. إنه يتعلق بموقف مبدئي. لقد اختارني الشعب لتمثيل المصالح التشيكية والمواطنين التشيك".

وشدد بابيس، على أن "هذا لا يعني أنه لا يبدي روح التضامن"، مشيرا الى أن "الأشخاص يتحدثون دائمًا عن الشرق الأوسط، ولكن ننسى أن جمهورية التشيك تقدم مساعدات إنسانية ذات قيمة للحرب في أوكرانيا، على سبيل المثال".