مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 في تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية باميركا

أشارت السلطات الأميركية الى إن "تسعة أشخاص قتلوا إثر تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية".
ولفت بيتر كنودسون من اللجنة الوطنية لسلامة النقل الى إن "طائرة "بيلاتوس بي سي-12" والتي كان على متنها 12 شخصا، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة تشامبرلين بولاية داكوتا الجنوبية"، مضيفا: " اللجنة الوطنية لسلامة النقل سوف تحقق في الحادث، لكن الطقس العاصف في المنطقة يجعل السفر إلى الموقع صعبا، مشيرا إلى عدم توفر معلومات أخرى".
وشددت تقارير إعلامية على إن "تشامبرلين ووسط جنوب داكوتا الجنوبية كانا تحت تحذير من عاصفة شتوية وقت تحطم الطائرة".
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