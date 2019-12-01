إندبندنت: تصريح ترامب عن استعداد طالبان لعقد اتفاق كفّ النار بأفغانستان أماني أكثر منها حقائق

لفتت صحيفة "​الإندبندنت​ أونلاين" البريطانية، في ​تقرير​ نشرته تحت عنوان "​الحكومة الأفغانية​ تقول إن طالبان تشعر بالمفاجأة من حديث ترامب عن وقف ل​إطلاق النار​"، الى أن "تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التي أشار فيها إلى أن ​حركة طالبان​ مستعدة بل وحتى متحمسة لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار في ​أفغانستان​ بعد حرب استمرت 18 عاما تبدو أماني أكثر منها حقائق".

وأوضحت أن "إعلان ترامب عن سعيه لمواصلة التفاوض بهدف وقف إطلاق النار جاء خلال زيارته للقوات الأميركية في أفغانستان بعدما ألغى بنفسه المفاوضات قبل 3 أشهر"، مشيرة الى أن "الآن وبعد يومين من تصريحات ترامب أوضحت حركة طالبان والحكومة الأفغانية أن وقف إطلاق النار ليس قريبا ولم تتم مناقشته أصلا في المفاوضات".

ورأت أن "النقطة التي توقفت عندها المفاوضات كانت تتمحور حول تقليل العمليات العدائية لكن أيضا كان هناك نقاط تنص على أن وقف إطلاق النار سيتم مناقشته في وقت لاحق في مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية".

