مقتل 14 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات في المكسيك

لفت حاكم ولاية كواهويلا ميغيل ريكيلمي الى إن 4" من رجال الشرطة قُتلوا وأُصيب 6 آخرون، وتم القضاء على 10 من عناصر العصابة في الاشتباك بين ​الشرطة المكسيكية​ وتجار ​مخدرات​".

ووفقا لشهود عيان، وصل المجرمون إلى بلدة في ولاية كواهويلا، يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، في 7 مركبات وفتحوا النار على الجهات الحكومية.

ونتيجة لعملية مشتركة بين الشرطة والجيش، تم تدمير جزء من المركبات المدرعة التي أطلق منها المجرمون النار.