نائبة رئيس حزب تركى معارض: حزب أردوغان يمارس الإبادة السياسية ضد أكراد تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن البرلمانية ونائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى الكردي، عائشة أجار باشاران، اتهامها لحكومة حزب العدالة والتنمية التركية المعارضة بممارسة الإبادة السياسية ضد الأكراد، من أجل إدامة الحزب الحاكم. وانتقدت نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى الكردي – بحسب الصحيفة التركية المعارضة - العمليات التي تشنها قوات الأمن التركى ضد مسؤولي الحزب وأعضائه. وقالت نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى الكردي: "أظهرنا للنظام التركى أكثر من مرة أننا لن ننحني أمام سياسات التطهير التي يمارسونها ضدنا، وصوتنا المشترك المرتفع سيجبر هذا النظام على اتخاذ خطوات للوراء كما حدث في انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي، فالنظام التركى احتُجز عشرات الأشخاص بعمليات إبادة جماعية سياسية متزامنة في العديد من المدن بما في ذلك ديار بكر وأوري وباتمان وأنقرة وإزمير، وتم اعتقال أكثر من 20 شخصًا في باتمان، فالحزب الحاكم في تركيا يفضل قمع المعارضة والسياسات الديمقراطية عن طريق القضاء والإعلام المسيسين".

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