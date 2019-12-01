دير الأسد: ألسنة النار تلتهم محلا تجاريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في محل تجاري بقرية دير الأسد بمنطقة الشاغور، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الأحد.
وأسفر الحريق عن إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المحل من مستلزمات رياضية وأحذية وملابس.
ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق الذي تعود خلفيته لتماس كهربائي، على ما يبدو.
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