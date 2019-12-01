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وفاة مدرس بجامعة صنعاء بعد أيام على خروجه من سجن للمليشيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 ديسمبر 2019

توفي الدكتور عبدالكريم القباطي الاكاديمي في جامعة صنعاء اليوم وذلك بعد أيام من خروجه من سجن مليشيا الحوثي في صنعاء.

 

وذكرت مصادر مقربة من الدكتور القباطي أنه توفي متأثرا بعمليات تعذيب الوحشية التي تعرض لها القباطي في سجون المليشيا بالامن القومي.

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وأفرجت المليشيا قد افرجت عن القباطي مؤخرا بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء وإخفائه قسريا.

 

وأكدت المصادر أن المليشيا أفرجت عن القباطي وهو في حالة صحية سيئة الامر الذي تفاقمت صحته وادت الى وفاته.

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