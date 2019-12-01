شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية على أهداف للمليشيا في محافظة عمران والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، أهدافا للمليشيا في محافظة عمران شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة "الجبل الأسود" التابعة لمديرية حرف سفيان شمالي المحافظة. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي يعتقد أنه طال صواريخ حوثية. هذا وتتعرض تجمعات ومواقع المليشيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لقصف جوي بشكل شبه يومي منذ العام 2015

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