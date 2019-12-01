"الخليج" الإماراتية: شهداؤنا مشاعل تضيء قيماً أصيلة ومثلاً رفيعة

الأحد 1 ديسمبر 2019

قالت صحيفة إماراتية، إن شهداء الوطن مشاعل نور وشموس عزّة وفخر.. وأوسمة بهاء وضياء وزهوّ، تزيّن صدورنا جميعاً، ويرفع الوطن وقادته رؤوسهم عالياً بأبناء كانوا على قدر العطاء وبحجم الوطن كلّه.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد أن إمارات العطاء التي قرّر قادتها، منذ المؤسس الخالد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، أن تكون حاضنة للمبدعين والمتميّزين، من كل أصقاع الأرض، أخذت على عاتقها، نشر الخير أيضاً في كل البقاع، بدءاً من الشقيق الجار، والصديق المحاذي، ثم الإنسان، أنّى كان، فكان أبناؤها، خير ملبّين، وخير مجيبين.. فلم يقصّروا منذ أن أُسست القوات المسلّحة، وحتى اليوم، في أن يسهموا في زرع السلام والأمان والأمن فكانت الأثمان تضحيات غالية، قدّمها خيرة الأبناء، روّت دماؤهم الزكية ثرى أراضٍ شقيقة، فدافعت عن كرامات مهدورة، وأعادت أماناً مفقوداً.

Advertisements

وأضافت أن الوطن كله، اجتمع أبناؤه على كلمة واحدة يوم أمس، أن شهداءنا مشاعل تضيء قيماً أصيلة ومثلاً رفيعة.

واختتمت بالقول إن كلمات قادة الوطن.. كانت مضيئة في "يوم الشهيد"، فقد أكدوا أن مواقف أبطالنا المشرّفة، وتضحياتهم، غرست في شبابنا قيم الشجاعة والتضحية والولاء لهذا الوطن.. شهداءنا الأبرار، فليرحمكم المولى بواسع رحمته، احتضنكم ثرى الوطن، لكن تضحياتكم خالدة