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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: سيرة الشهداء العطرة باقية وعطاؤهم خالد والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
قالت صحيفة إماراتية، "هم أهل الوفاء، هم من علّموا أبناءهم أن الوطن هو الأغلى، وأن الروح ترخص دفاعاً عن ثرى هذه الأرض الطهور، وأن تلبية نداء الوطن واجب كل غيورٍ منتمٍ حريصٍ على رفعة البلاد وحماية مكتسباتها ومنجزاتها".
وأضافت صحيفة" الاتحاد" الصادرة الأحد هم أهل التضحية الذين زرعوا الشجاعة والإقدام في نفوس شهدائنا وعاهدوهم على أن تبقى بطولاتهم شاهداً على عظمة هذا الوطن.
وأضافت أنه في يوم الشهيد، يجدد أبناء الوطن تلاحمهم مع قيادتهم الرشيدة التي تستذكر بطولات الشهداء في كل عام، وتضع نياشين من العز والفخر على صدور ذوي الشهداء، تأكيداً على الوفاء للقيم والمبادئ التي ضحّوا من أجلها، ونشر رسالة السلام والعدل التي تحملها الإمارات للمنطقة والعالم.
زأوضحت أن أبناء الوطن، في استذكارهم هذه البطولات، وفخرهم وعزهم المشترك بالشهداء وذويهم، يؤكدون أن الإماراتيين أسرة واحدة، يقفون صفاً واحداً في وجه التحديات، وينخرطون في مسيرة التنمية المباركة، مستمدين العزم من القيادة الرشيدة التي وضعت مواطنها على رأس الأولويات وجعلته محوراً لتنميتها الشاملة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن سيرة الشهداء العطرة باقية، وعطاؤهم خالد في ذاكرة الوطن، وأمهاتهم وآباؤهم وأبناؤهم باقون محل رعاية القيادة واهتمامها، ورحم الله شهداءنا الأخيار الأبرار، الذين شاركوا في حضورهم وغيابهم بمسيرة البناء والتنمية، وسنبقى نستمد العزم والقوة من تضحياتهم ومن المجد في عيون ذويهم
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