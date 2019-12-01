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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. الحوثيون يعاودون عمليات القصف بالدريهمي ويدفعون بعشرات المسلحين والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها اليومي ، حيث شنت عمليات إستهداف على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي ، فيما دفعت بعشرات المسلحين نحو حي منظر جنوب مدينة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية أن مليشيات الحوثي استهدفت مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وفتحت نيران أسلحتها المتوسطة الرشاشة بشكل مكثف.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أنها تمكنت من رصد تجمعات لعشرات المسلحين الحوثيين وتعزيزات دفعت بها المليشيات نحو حي منظر جنوب مدينة الحديدة وتتضمن عشرات الآليات العسكرية.
وتزامن استقدام المليشيات الحوثية لمسلحيها إلى أطراف مدينة الحديدة مع عمليات استهداف شنتها على حي منظر بمختلف أنواع الأسلحة .
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