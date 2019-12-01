مقتل 9 جنود أفغان وإصابة 6 في كمين لطالبان بولاية قندوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 9 جنود أفغان على الأقل وأصيب 6 آخرين في ولاية قندوز الأفغانية.

وقال مصدر أمني إن "الجنود قتلوا في كمين نصبته حركة طالبان على طريق قندز - تخار السريع".

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.