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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم وعلى مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ,كما يتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة .
ولفتت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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