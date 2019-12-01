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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 9 في تحطم طائرة بداكوتا الجنوبية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأحد، وأصيب 3 آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة من طراز "بيلاتوس بي سي 12" بعد وقت قصير من إقلاعها في ولاية داكوتا الجنوبية متوجهة إلى ولاية أيداهو، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.
وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعية الولاية في مقاطعة برولي، أن من بين القتلى 2 من الأطفال والطيار، وتم نقل 3 ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.
وأضافت "يجب الإشادة برجال ونساء تطبيق القانون، أول من استجابوا للطوارئ والمهنيين الطبيين، لتصرفاتهم البطولية وإنقاذ الضحايا في الظروف الجوية القاسية".
وقالت روسو "إن سبب تحطم الطائرة لم يتحدد بعد، لكن الظروف الجوية في وقت تحطم الطائرة كانت بها رياح قوية وثلوج".
وتوجه فريق من محققي إدارة الطيران الفيدرالية إلى الموقع، وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني.
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