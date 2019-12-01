غلوبال تايمز: الصين تريد إلغاء تعريفات من اتفاق تجاري مع أميركا

لفتت صحيفة "غلوبال ​تايمز​" ​الصين​ية نقلا عن مصادر لم تحددها الى إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع ​واشنطن​ وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

واشارت الصحيفة الى ان "الولايات تعهدت بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 كانون الاول لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات".

وكانت مستشارة ​البيت الأبيض​ ​كيليان كونواي​ أكدت في وقت سابق إن "​الولايات المتحدة​ والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة".

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة".