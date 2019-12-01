احتجاجات واسعة في تل ابيب ومطالبات باستقالة نتانياهو

تظاهر آلاف المحتجين في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ما لا يقل عن 10 آلاف شخص دعوا نتانياهو إلى الاستقالة، هاتفين: "استقل يا نتنياهو، إسرائيل أكثر أهمية" و"الديمقراطية القوية، إسرائيل القوية".
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر 1500 إسرائيلي من المعسكر الديمقراطي، في تل أبيب، مطالبين باستقالة نتانياهو، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، كما جرت مظاهرة مماثلة في مدينة بيتاح تكفا.
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