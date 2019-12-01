أعلنت الشرطة البريطانية أن "الصوت الصاخب الذي سمع في جميع أنحاء شمال لندن والمناطق المحيطة بها كان نتيجة لطفرة صوتية من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وليس هناك سبب للقلق".
وكانت الشرطة أعلنت أنها تحقق في تقارير عن "انفجار قوي" في منطقة شمال لندن، فيما أعلنت فرق الإنقاذ أنها تلقت عددا كبيرا من المكالمات من جميع أنحاء المقاطعة بخصوص صوت انفجار كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بريطانيا: الصوت الذي سمع صادر عن طائرات سلاح الجو ولا سبب للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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