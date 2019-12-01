شرطة بريطانيا: الصوت الذي سمع صادر عن طائرات سلاح الجو ولا سبب للقلق

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ أن "الصوت الصاخب الذي سمع في جميع أنحاء شمال لندن والمناطق المحيطة بها كان نتيجة لطفرة صوتية من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وليس هناك سبب للقلق".

وكانت الشرطة أعلنت أنها تحقق في تقارير عن "انفجار قوي" في منطقة شمال لندن، فيما أعلنت فرق الإنقاذ أنها تلقت عددا كبيرا من المكالمات من جميع أنحاء المقاطعة بخصوص صوت انفجار كبير.