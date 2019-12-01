المحتجون في العراق يضرمون النار بمنزل رئيس خلية الأزمة المُقال

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "محتجين في محافظه الديوانية أضرموا النار بمنزل الفريق جميل الشمري المتهم بقتل متظاهري ذي قار". وكان ​الحكومة العراقية​ قد أقالت جميل الشمري والذي كان يشغل منصب رئيس خلية ​الأزمة​ في ذي قار العراقية على خلفية أحداث ​​الناصرية​​. وكانت اطلقت النار ​القوات العراقية​ على المتظاهرين في الناصرية، ما أدى الى سقوط 22 قتيلا على الأقل.

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