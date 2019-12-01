الصين تدين تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان حول هونغ كونغ

لفتت البعثة الدائمة للصين لدى مكتب ​الأمم المتحدة​ بجنيف في بيان الى إن "​الصين​ تدين بشدة تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الذي نشر في إحدى صحف ​هونغ كونغ​ في 30 تشرين الثاني، والذي تضمن تعليقات غير لائقة حول الوضع في هونغ كونغ"، معتبرة أن "هذا تدخل في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعت باشيليت في مقال نشر بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، سلطات إدارة مدينة هونغ كونغ المحلية، التحقق في شكاوى تتعلق باستخدام ​الشرطة​ القوة المفرطة لتفريق ال​احتجاجات​ في هونغ كونغ.

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات و​تظاهرات​ ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها ​قوات الأمن​ بإطلاق قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة".