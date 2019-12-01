وصف الرئيس الأذري إلهام علييف تشغيل خط أنابيب الغاز العابر "تاناب" وربطه مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، بأنه "يوم تاريخي"، آملًا أن "يكون عُمر تاناب مديدًا، ويحمل الفائدة لتركيا وأذربيجان والشعوب المجاورة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم افتتاح خط الأنابيب التي أقيمت بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.
ولفت علييف الى أن "مشروع "تاناب" سيساهم في بناء الجسور والتعاون وتوفير فرص عمل وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد بين البلدان المشاركة فيه"، موضحًا أن "مشروع تاناب يشكل جزءا من مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي هو في الأساس مشروع تعاون دولي بين 7 دول. فالمشروع تحقق بفضل الإرادة السياسية لتركيا وأذربيجان وسيلعب دور الجسر الواصل بين الدول، وسيمهد الطريق لعقد اتفاقيات كبيرة".
وشدد على أن "تركيا اليوم بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية وهي مكان مناسب لذلك جدا، كما أنها باتت مركز قوة دولي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأذري من تركيا: نشهد يوما تاريخيا بتشغيل خط نقل الغاز لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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