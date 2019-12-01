وزير الدفاع الاثيوبي يوجه انتقادات لرئيس الوزراء آبيي أحمد

وجّه وزير الدفاع الاثيوبي ليما ميغيرسا، الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء آبيي أحمد، انتقادات لخطة دمج الائتلاف الحاكم في حزب واحد، ما يؤشر الى انقسامات متنامية قبل ​الانتخابات​ المقررة عام 2020

وفي ​مقابلة​ مع اذاعة صوت ​أميركا​، انتقد وزير الدفاع خطوة دمج تحالف الأحزاب العرقية الإقليمية التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

واضاف ليما: "كان لدي منظور مختلف منذ بداية المحادثات حول اندماج الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية"، مشيرا الى أنه "حتى لو كان يجب أن يحدث هذا، فلا ينبغي القيام به على عجل"، رافضا "فلسفة "ميديمر" تعني التآزر بالامهرية التي ينتهجها آبيي وتهدف إلى توحيد البلاد".