جاويش أوغلو: إسبانيا صديق حقيقي لتركيا

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "إسبانيا صديق حقيقي لتركيا"، مشيرًا الى أن "الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أرسلت منظومات دفاع جوية إلى تركيا، على وقع الأزمة السورية".
جاء ذلك في كلمة لجاويش أوغلو بمناسبة تقليد القنصل الفخري الإسباني في ولاية أنطاليا حسن أقينجي أوغلو وسام الاستحقاق لإسبانيا.
واستدرك أنه على وقع شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، سحبت الولايات المتحدة منظومة باتريوت الدفاعية من تركيا، موضحًا أن "ألمانيا أيضا سحبت منظومتها الدفاعية، ولحقت بها هولندا، واليوم تقول إيطاليا إنها ستسحب منظومتها "سانتي" المشتركة مع فرنسا".
وأوضح أن "إسبانيا هي البلد الوحيد الذي أكد أنه سيمدد فترة نشر صواريخه الدفاعية على الأراضي التركية".
يذكر أن نشر منظومات الصواريخ الدفاعية، جاء في إطار تعزيز الدفاع الجوي التركي أمام المخاطر القادمة من الجانب السوري، بموجب المعاهدات ذات الصلة في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
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