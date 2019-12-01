جاويش أوغلو: إسبانيا صديق حقيقي لتركيا

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​إسبانيا​ صديق حقيقي ل​تركيا​"، مشيرًا الى أن "​الولايات المتحدة​ و​هولندا​ و​ألمانيا​ وإسبانيا و​إيطاليا​، أرسلت منظومات دفاع جوية إلى تركيا، على وقع ​الأزمة السورية​".

جاء ذلك في كلمة لجاويش أوغلو بمناسبة تقليد القنصل الفخري الإسباني في ولاية أنطاليا حسن أقينجي أوغلو وسام الاستحقاق لإسبانيا.

واستدرك أنه على وقع شراء تركيا ​منظومة​ إس-400 الدفاعية الروسية، سحبت الولايات المتحدة منظومة باتريوت الدفاعية من تركيا، موضحًا أن "ألمانيا أيضا سحبت منظومتها الدفاعية، ولحقت بها هولندا، واليوم تقول إيطاليا إنها ستسحب منظومتها "سانتي" المشتركة مع ​فرنسا​".

وأوضح أن "إسبانيا هي البلد الوحيد الذي أكد أنه سيمدد فترة نشر صواريخه الدفاعية على الأراضي التركية".

يذكر أن نشر منظومات ​الصواريخ​ الدفاعية، جاء في إطار تعزيز الدفاع الجوي التركي أمام المخاطر القادمة من الجانب السوري، بموجب المعاهدات ذات الصلة في ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو".

