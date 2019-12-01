النشرة: المحتجون في صيدا جابوا المدينة وصولا الى مصرف لبنان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ في "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا"، انطلقوا في مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة وصولا الى "​مصرف لبنان​"، وسط مواكبة من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​، حيث نظموا وقفة احتجاجية وهتفوا ضد ​سياسة​ ​المصارف​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​.. وهي المسيرة الليلية الثالثة على التوالي التي ينظمها المحتجون.

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