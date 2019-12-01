مصادر نيابية في المستقبل لـ"الشرق الأوسط": نحن حاليًا في مرحلة الانهيار

أوضحت مصادر نيابية في "​تيار المستقبل​" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لو أدت الظروف لعودة ​سعد الحريري​ ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة، فهو سيعمل على تحديث الورقة الإصلاحية التي تقدم بها وأقرتها الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي، باعتبار أن ​الأزمة​ استفحلت وباتت تتطلب إجراءات أقصى وأشد".

ولفتت المصادر إلى "أننا حالياً في مرحلة الانهيار وكأننا في ​طائرة​ تهوي، فإما يكون السقوط مدوياً أم يكون هناك من يقود عملية هبوط الطائرة بأقل الأضرار الممكنة، وذلك لا يمكن أن يحصل إلا من خلال ​حكومة تكنوقراط​ تحظى بدعم وثقة ​المحتجين​ و​المجتمع الدولي​، ما يؤمن ضخ عملات أجنبية في البلد بتنا بأمسّ الحاجة إليها".