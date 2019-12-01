جبور: الأولوية بعد 17 تشرين الأول لم تعد للأوراق الاقتصادية

اعتبر مسؤول الإعلام والتواصل في "​القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأولوية اليوم وبالتحديد بعد 17 تشرين الأول لم تعد للأوراق الاقتصادية"، مشدداً على أن "المطلوب وبشكل ملح الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة ومن ثم تشكيل ​حكومة​ اختصاصيين مستقلين وبعد ذلك تنفيذ الأوراق الإصلاحية"، مشيرا الى أنه "قبل ذلك لا جدوى من الكلام عن أوراق".

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