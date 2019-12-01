آلان عون: طالما أن الحريري هو الممر الإجباري بعملية التفاوض فهو يحدد الاسم المطروح

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ إلى أن "​سمير الخطيب​ هو أحد الاشخاص المطروحين حاليا عبر قوى السياسية المؤثر لاختيار رئيس الحكومة وطالما أن ​الحريري​ هو الممر الإجباري في عملية التفاوض حول الرئيس المكلف فهو يحدد الاسم المطروح سواء كان الخطيب أو غيره وهو تبنى الخطيب وموافق على الصيغة التي سترافق هذا الترشيح".

وفي حديث تلفزيوني، اكد عون ان "ترشيح الحريري فارض نفسه كاحتمال كبير وهناك تمسك من قبل "​حزب الله​" بالحريري وهو الموقف الذي عبر عنه وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ في حكومة تصريف الاعمال ​محمود قماطي​"، معتبراً أن "الظروف اليوم مختلفة عن عام 2011 والقوى السياسية لم ترتقِ بعد للمستوى المطلوب أمام الأحداث التي حصلت".

وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تحدث صدمة ثقة في الشارع ويجب الاتيان بأشخاص يشكلون قيمة مضافة للحكومة"، لافتاً إلى "إنني أتوقع ألا تتجاوز ​الاستشارات النيابية​ الأسبوع المقبل وأتوقع أن الأسبوع القادم هو أسبوع الحسم بالتكليف"، كاشفاً عن أن "حتى هذه اللحظة لم نحسم مرشحنا ل​رئاسة الحكومة​"، مؤكداً "إننا نتعاطى إيجابيًّا مع كل الإحتمالات لكن لا أسماء مقبولة أو مرفوضة بالمطلق لرئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة لا يجب أن يخضع لمناورات أو تردد أو ابتزاز".