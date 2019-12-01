أوضحت إدارة منشآت ​النفط​ في ​طرابلس​ والزهراني "ما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحد بنود دفتر الشروط المعتمد لمناقصة شراء ​البنزين​، لصالح منشآت النفط، الذي يسمح بإلغاء نتائج المناقصة، وعدم إرسائها على أحد، بغض النظر عن النتيجة"، مشيرةً إلى أن "منشآت النفط، تخضع للقانون التجاري، وليس القانون الإداري، وهي بالتالي شركة تجارية، يرأسها وزير ​الطاقة​، وأن هذا الشرط يتم وضعه في كافة المناقصات، التي تجريها إدارة المنشآت، وليست هذه المرة الأولى، وذلك إفساحا في المجال لتلافي أية تعقيدات قد تحصل في الفترة الفاصلة بين التلزيم والتصديق، فضلا عن أن الغاء المناقصات حق سيادي للدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة منشآت نفط طرابلس والزهراني: إلغاء المناقصات حق سيادي للدولة ويسمح به دفتر الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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