أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا أنه في الوقت الذي يسود فيه الهدوء التام منطقة حاصبيا دعا ​الحراك الشعبي​ في المنطقة إلى لقاء حواري مع لجنة موظفي ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ وذلك في خيمة ال​اعتصام​ات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا لاستعراض أوضاع المستشفى ومشاكلها وخاصة معاناة الموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ تسعة اشهر.

بموازاة ذلك دعا ايضا الحراك الشعبي في منطقة حاصبيا و​العرقوب​ إلى اعتصام بعد ظهر اليوم في خيمة الاعتصام عند مثلث سوق الخان تحت عنوان وحدتنا اقوى نظام وذلك للمطالبة بإسقاط هذا النظام الطائفي الذى أوصل البلاد إلى هذه الحالة المزرية اقتصاديا ومعيشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحراك الشعبي في منطقة حاصبيا والعرقوب دعا إلى اعتصام بعد ظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.