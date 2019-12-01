قتلى في حادث تحطم طائرة بالولايات المتحدة

اسماء السيد - واشنطن: أدى تحطم طائرة السبت في ولاية ساوث داكوتا الى مقتل 9 اشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين، في الوقت الذي كانت فيه السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل اعلام أميركية.
وتحطمت الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 بعد اقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان هناك 12 شخصا على متنها، كما ذكرت ادارة الطيران الفيدرالي الاميركية.
ونقلت قناة "ان بي سي" عن مكتب المدعي العام في الولاية ان من بين القتلى قبطان الطائرة.
وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة انه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".
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