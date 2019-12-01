شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار منحة توقيع على اتفاقية للبحث عن الغاز الطبيعى بشرق دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

وحسب المذكرة الإيضاحية، طُرحت منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة ديا نيل جي إم بي إتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرضين مقدمين من ائتلاف شركات أيوك وبي بي وائتلاف شركات كايرون وإينا نافتا وأسبكت إنيرجي، وتم الموافقة علي عرض شركة ديا.

وتضمن العرض - وفقا للمذكرة الإيضاحية - حصول شركة (إيجاس) على منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ11 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 43 مليون دولار وحفر عدد 8 آبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35%، كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و71%) ومن غاز الربح بين (69% و75%).

وحسب المذكرة الإيضاحية فتم الاتفاق بين شركة إيجاس والشركة المذكورة سلفاً، على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.