شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: منح التراخيص لوسائل الإعلام وفق معايير وقواعد منظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام لم تنته من عملها حتى الآن، مضيفا أن اللجنة جاءت لوضع معايير وقواعد منظمة لمنح التراخيص.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات له، أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة فى مصر، مشيرا إلى أن الدستور نص على صدور الصحف بالإخطار لكن باقى وسائل الإعلام كالقنوات لها إجراءات ومعايير لترخيصها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس.