شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان : خاطبنا 53 جهة فى الدولة لاعداد التقرير الدورى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عمر مروان ، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، أن أول تقرير قدم من مصر كان برئاسة الدكتور مفيد شهاب و التقرير الثالث كان برئاسته ، مشيرا الى أنه أثناء اعداد التقرير الدورى تم مخاطبة 53 جهة فى الدولة لتقديم ماذا فعلت فى مجالها فيما يتعلق بحقوق الإنسان .
وأشار عمر مروان ، الى أن المفاجأة كانت كم الانجازات التى تحققت ، و أن أكثر من 75% من التوصيات تم انجازها ،مؤكدا أن أعضاء الوفد المصرى الرسمى خلال تقديم تقرير مصر كان على مستوى المسئولية بطريقة تدهش و لم يحدث أى خطأ .
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