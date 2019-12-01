شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان : خاطبنا 53 جهة فى الدولة لاعداد التقرير الدورى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ، إن طريقة المراجعة الدورية الشاملة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان معتادة لدى كل دول العالم يتم فى جلسة مناقشة عامة .

وأضاف عمر مروان ، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، أن أول تقرير قدم من مصر كان برئاسة الدكتور مفيد شهاب و التقرير الثالث كان برئاسته ، مشيرا الى أنه أثناء اعداد التقرير الدورى تم مخاطبة 53 جهة فى الدولة لتقديم ماذا فعلت فى مجالها فيما يتعلق بحقوق الإنسان .

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وأشار عمر مروان ، الى أن المفاجأة كانت كم الانجازات التى تحققت ، و أن أكثر من 75% من التوصيات تم انجازها ،مؤكدا أن أعضاء الوفد المصرى الرسمى خلال تقديم تقرير مصر كان على مستوى المسئولية بطريقة تدهش و لم يحدث أى خطأ .