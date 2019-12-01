كيفية التغلب على تساقط الشعر أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أشارت مجلة "فرويندين" إلى ظهور مشكلة تساقط الشعر لدى أغلب السيدات بعد حدوث الحمل، وأوضحت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية، كما يجب بصفة خاصة الاهتمام بالعناصر الغذائية التالية:

البروتين

تتكون المادة الأساسية للشعر من البروتين، ولذلك فإنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين لنمو الشعر بشكل صحي، وتعتبر اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبقوليات من المصادر الجيدة للبروتين.

حمض الفوليك

يمثل حمض الفوليك أهمية كبيرة لنمو الخلايا وينبغي أن يتوافر بكمية كافية في الجسم، ويوجد حمض الفوليك في الخضراوات الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.

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البيوتين

يساهم فيتامين البيوتين في تكوين تركيبة الشعر، ويمكن الحصول على البيوتين بشكل أساسي عند تناول البروتين الحيواني والخضراوات.

الزنك

يشارك الزنك في تكوين الكيراتين، وبالتالي فإنه يعتبر من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر، وتوجد كمية كبيرة من الزنك في لحوم الأبقار والبيض والجبن والمحار.

الحديد واليود

نقص الحديد واليود يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل، علاوة على أنه يصبح هشا وجافا، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد، لكي يصف المستحضر المناسب، نظرا لأنه لا يمكن تعويض نقص الحديد من خلال النظام الغذائي وحده في أغلب الأحيان.