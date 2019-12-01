رئيس الحكومة العراقية يتقدم باستقالته أمام البرلمان

يتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، باستقالته اليوم الأحد، للبرلمان، وفقًا لما ذكره في تصريحاته مؤخرًا.
وتشهد مدينة بغداد وعدد كبير
يطالب المحتجون بإجراء إصلاحات دستورية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتوفير فرص عمل والعدالة الاجتماعية.
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