رئيس الحكومة العراقية يتقدم باستقالته أمام البرلمان

يتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، باستقالته اليوم الأحد، للبرلمان، وفقًا لما ذكره في تصريحاته مؤخرًا. وتشهد مدينة بغداد وعدد كبير Advertisements من المحافظات العراقية اضطرابات أمنية ترافق المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية. من المحافظات العراقية اضطرابات أمنية ترافق المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية. يطالب المحتجون بإجراء إصلاحات دستورية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتوفير فرص عمل والعدالة الاجتماعية.

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