شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 جراء تحطم طائرة بولاية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ولاية ايداهو.
وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعي مقاطعة برولي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن من بين القتلى طفلين والطيار، وأنه تم نقل ثلاثة ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.
وأضافت "أنه يجب الإشادة برجال ونساء تنفيذ القانون، والمستجيبين الأوائل للبلاغ وأفراد الرعاية الطبية المحترفين لأفعالهم البطولية
لإنقاذ الضحايا في ظل الظروف الجوية القاسية".
وكانت الطائرة قد انطلقت قبل الظهر بفترة قصيرة من مدينة تشامبرلين، بساوث داكوتا، وتحطمت على بعد ميل واحد جنوب غرب المدينة، وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.
ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة، وأشارت مولي روسو إلى أن الأحوال الجوية وقت تحطم الطائرة كانت سيئة
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 جراء تحطم طائرة بولاية في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.