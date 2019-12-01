شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 جراء تحطم طائرة بولاية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

لقي تسعة أشخاص حتفهم بعد ظهر السبت عندما تحطمت طائرة من طراز "بيلاتوس بي سي12

-" على متنها 12 شخصا بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية ساوث داكوتا الامريكية متوجهة إلى

ولاية ايداهو.

وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعي مقاطعة برولي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن من بين القتلى طفلين والطيار، وأنه تم نقل ثلاثة ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.

وأضافت "أنه يجب الإشادة برجال ونساء تنفيذ القانون، والمستجيبين الأوائل للبلاغ وأفراد الرعاية الطبية المحترفين لأفعالهم البطولية

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لإنقاذ الضحايا في ظل الظروف الجوية القاسية".

وكانت الطائرة قد انطلقت قبل الظهر بفترة قصيرة من مدينة تشامبرلين، بساوث داكوتا، وتحطمت على بعد ميل واحد جنوب غرب المدينة، وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.

ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة، وأشارت مولي روسو إلى أن الأحوال الجوية وقت تحطم الطائرة كانت سيئة