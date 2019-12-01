شكرا لقرائتكم مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 بتحطم طائرة في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام أميركية، الأحد، بمقتل 9 أشخاص، بينهم طفلان، وجرح 3 آخرين في حادث تحطم طائرة في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة الأميركية.

الحادث جاء في الوقت الذي كانت فيه السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل إعلام أميركية.

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وتحطمت الطائرة من طراز "بيلاتوس بي سي-12" (Pilatus PC-12) بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان هناك 12 شخصاً على متنها، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية.

ونقلت قناة "إن بي سي" NBC News، عن مكتب المدعي العام في الولاية، قوله إن من بين القتلى قائد الطائرة.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة على "تويتر" إنه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".