صحيفة: بكين تريد إلغاء التعريفات بأي اتفاق تجاري مع واشنطن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الأحد، نقلاً عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.
وقالت "غلوبال تايمز"، التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم: " تعهد الولايات بإلغاء التعريفات، والمقرر في 15 ديسمبر، لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات".
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