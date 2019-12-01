جو بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أميركا

لفت نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ الى إن "بقاء الرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​، لمدة 8 سنوات في ​السلطة​ سيكون له تأثير على هوية الأمة الأميركية"، مشيرا إلى أنه "لا يجب السماح بحدوث ذلك".

واشار في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء، مشيرا إلى أنهم لا يشعرون بالأميركيين"، معربا عن اعتقاده أن "جلسات الاستماع الخاصة بعزل ترامب ستنتهي إلى أنه يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وأن كل يوم يبقى فيه داخل ​البيت الأبيض​ يمثل خطرا على ​أميركا​".