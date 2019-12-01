عاصفة ثلجية تؤدي الى مقتل طفلين في أريزونا الأميركية

تسببت ​عاصفة ثلجية​ بولاية أريزونا الأميركية، في وفاة طفلين وفقد ثالث في ولاية أريزونا الأميركية، وفقا لما ذكرته السلطات الرسمية في الولاية. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن "الطفلين لقيا مصرعهما بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس"، لافتة الى أن "العاصفة تسببت في اجتياح مساحات واسعة من ​الولايات المتحدة​ وغطت الغرب الأوسط ب​الثلوج​ وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام".

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