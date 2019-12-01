سفيرة السعودية في واشنطن: الملك سلمان يتفانى في خدمة المملكة

وجهت سفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر رسالة تهنئة إلى "الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرة في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "خمس سنوات من الرخاء والحكمة والقيادة. نحتفل اليوم بذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان".
ولفتت بندر الى "تفاني الملك سلمان في خدمة المملكة أعاد تشكيل بلادنا، ومنحنا فرص لا تحصى للنمو والتقدم".
وقبل خمس سنوات في 23 كانون الثاني 2015، بويع الملك سلمان بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 حزيران 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 تشرين الأول 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.
وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 31 كانون الأول 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.
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